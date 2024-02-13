Altay ile yolları ayrılan Deniz Kadah: Futbolu bırakmayı düşündüm

Trendyol 1. Lig'in zor günler geçiren takımlarından Altay’da ara transfer döneminde yolları ayrılan Deniz Kadah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ailemin içerisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bir ara futboluyu bırakmayı düşündüm” dedi.

İzmir ekibi ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Deniz Kadah, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Son dönemde kendisiyle alakalı ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapma gereği hissettiğini dile getiren Kadah, “Bilindiği üzere kulübümüzün maddi sıkıntıları nedeniyle birçok arkadaşımız devre arasında kendilerine yeni bir yol çizdiler. Her birine sonsuz başarılar diliyorum. Bu süreçte bana da birçok teklif gelmesine rağmen, ailemin içerisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle transferi düşünecek bir durumda olmadığımı ve hatta bir ara futbolu bırakma noktasına geldiğimi de belirtmek isterim. Hayatta her şeyin futbol olmadığını anladığımız bir süreçti ama futbolun da bir tedavi etkisi yapabileceğini anladım. Transferi düşünmediğim gibi alacaklarım nedeniyle kulübümün aleyhine herhangi bir hukuki ve idari süreç başlatmadım. Tüm bu sürecin Başkanımızın bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin de altını çizmek isterim. Hem kendisine, hem desteğini hiç esirgemeyen teknik ekibimiz ve futbolcu arkadaşlarıma ve tabii ki hep yanımızda olduklarını hissettiren Büyük Altay taraftarına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.