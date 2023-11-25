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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! Son dakika: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Kasım Cumartesi fiyat listesi - Altın Haberleri

        Altın fiyatları hafta sonu da yükselişte! 25 Kasım Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları hafta sonu da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Haftayı yükselişle kapatan gram altın 1850 lira üzerindeki yerini muhafaza ederken çeyrek altın 3 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ise "25 Kasım altın fiyatları ne kadar kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 25 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 08:32 Güncelleme: 25.11.2023 - 08:32
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        1

        Altın fiyatları 25 Kasım Cumartesi yani bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta başında rekor tazeleyip 1850 lira üzerine çıkan gram altın fiyatları yeni hafta sonu da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar merakla "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları 25 Kasım alış ve satış tablsou...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.852,42

        1.852,73

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.993,73

        1.993,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.963,87

        3.029,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.855,48

        12.079,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.909,21

        6.058,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.855,48

        12.079,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.453,67

        12.763,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.045,54

        1.247,07

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.713,25

        1.820,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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