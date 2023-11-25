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Altın fiyatları 25 Kasım Cumartesi yani bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta başında rekor tazeleyip 1850 lira üzerine çıkan gram altın fiyatları yeni hafta sonu da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar merakla "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları 25 Kasım alış ve satış tablsou...