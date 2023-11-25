Altın fiyatları hafta sonu da yükselişte! 25 Kasım Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları hafta sonu da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Haftayı yükselişle kapatan gram altın 1850 lira üzerindeki yerini muhafaza ederken çeyrek altın 3 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ise "25 Kasım altın fiyatları ne kadar kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 25 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 25 Kasım Cumartesi yani bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta başında rekor tazeleyip 1850 lira üzerine çıkan gram altın fiyatları yeni hafta sonu da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için hediyelik altın alacaklar merakla "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları 25 Kasım alış ve satış tablsou...
GRAM ALTIN FİYATI
1.852,42
1.852,73
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.993,73
1.993,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.963,87
3.029,22
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.855,48
12.079,83
YARIM ALTIN FİYATI
5.909,21
6.058,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.855,48
12.079,83
ATA ALTIN FİYATI
12.453,67
12.763,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.045,54
1.247,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.713,25
1.820,10