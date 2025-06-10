Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün sezonunun başlamasıyla kuyumculuk sektöründe de hareketlilik yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde artan düğünlerin ziynet eşyasına talebi artırdığını ifade eden Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medyada fırsata çevirdiğini dile getirdi.

Şahin, Türkiye'de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz sağlamlaşmadığını belirterek, "Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2'lik, 3 'lük indirimler cazip kılıyor" dedi.

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"HİLELERİ SARRAFLAR BİLE ÇÖZEMİYOR"

Sosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi aldatmaya dönük olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Uzaktan satışta altın ya da takı eşyası aldığımız zaman gramajla oynayabilirler, ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler veya ayarıyla oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok. Bileziklerin ya da takıların içine altın olmayan, çelik veya demir birtakım malzemeler katarak ağırlığını ve fiyatını artırıyorlar. Dolayısıyla bu risklerden kaçınmak lazım. Bildiğimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil."