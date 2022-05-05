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Haberler Altın Altın Fed sonrası kritik seviyeyi aştı
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Altın Fed sonrası değer kazandı

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçen altının ons fiyatı bugün yüzde 1 yükselerek 1.900 dolarlık psikolojik seviyenin üzerini gördü. Gram altın ise 900 lirayı aştı

Altın Fed sonrası kritik seviyeyi aştı
HABERTURK.COM

Fed dün beklendiği gibi 50 baz puanlık faiz artırımına giderken özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda 'şahin tondan' vazgeçmiş olması altın fiyatlarında yükselişi getirdi.

Powell'ın basın toplantısı öncesi 1.870 doların altında seyreden altının ons fiyatı dün akşam 1.880 doları aştı. Bu sabah ise yükselişini sürdürerek 1.900 doların üzerini gördü. Altındaki günlük yükseliş yüzde 1'i buldu.

Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki toplantılar için 50 baz puanlık artırımın masada olduğunu, 75 baz puanın ise tartışılmadığını belirtti. 'Yumuşak inişin mümkün olduğunu' sözlerine ekledi.

TAHVİL GETİRİSİNDE DÜŞÜŞ

Bu açıklamaların ardından ABD 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 3.1'den yüzde 2.4'e geriledi. Dolar endeksinde de yüzde 1'e yakın düşüş yaşandı.

ABD varlıklarında yaşanan düşüşler altına talebi artırdı.

Yurt içinde ise gram altın yüzde 1.4 yükselerek 900 lirayı aştı.

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