ALTIN FİYATLARI 20 Mart Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için bir önceki Cuma günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hemen belirtelim ki gram altın 900 liranın üstündeki konumunu sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatları ve Cumhuriyet altını fiyatları 20 Mart alış - satış tablosu...

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