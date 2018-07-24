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24 Temmuz altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dün gram altındaki düşüş bugün de devam ediyor. Altının gram fiyatı, 185,8 lirayla 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 186,4 lira seviyelerinde dengelendi. İşte Kapalıçarşı'dan gelen ilk verilere göre güncel altın fiyatları ve gram altın ile çeyrek altındaki son durum...