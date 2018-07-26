1 | 7

26 Temmuz altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,5 lira seviyelerinde dengelendi. İşte Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre güncel altın fiyatları ve gram altın ile çeyrek altındaki son durum...