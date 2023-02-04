Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını belirtirken gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.128,47 TL olurken, çeyrek altın 1.845,04 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Şubat Cumartesi 2023 anlık altın fiyatları...

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