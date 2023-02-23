Analistler, ABD Merkez Bankası'nın yayımlanan toplantı tutanaklarının, bankanın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını bildirerek altın fiyatlarının baskılandığını ifade etti. Gram altın öğle saatlerinden itibaren 1.107,00 TL olurken, çeyrek altın 1.809,94 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Şubat Perşembe 2023 anlık altın fiyatları...

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