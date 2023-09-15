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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları zirvede! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Eylül - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın zirveyi koruyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Ufak çapta yükseliş kaydedilse de fiyatlar zirvedeki pozisyonunu koruyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:55
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        1

        ALTIN FİYATLARI 15 EYLÜL... Altın fiyatları 15 Eylül Cuma günü zirvedeki seyrini sürdürüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 14 Eylül alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.659,30

        1.659,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.909,93

        1.910,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.654,88

        2.713,35

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.619,53

        10.820,23

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.293,17

        5.426,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.619,53

        10.820,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.161,51

        11.445,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.541,87

        1.639,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        940,07

        1.123,76

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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