Altın zirveyi koruyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 15 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Ufak çapta yükseliş kaydedilse de fiyatlar zirvedeki pozisyonunu koruyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 15 EYLÜL... Altın fiyatları 15 Eylül Cuma günü zirvedeki seyrini sürdürüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 660 lira, çeyrek altın ise 2 bin 700 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 14 Eylül alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.659,30
1.659,54
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.909,93
1.910,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.654,88
2.713,35
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.619,53
10.820,23
YARIM ALTIN FİYATI
5.293,17
5.426,71
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.619,53
10.820,23
ATA ALTIN FİYATI
11.161,51
11.445,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.541,87
1.639,88