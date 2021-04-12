Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş günü itibariyle başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları...