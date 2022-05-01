1 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları d30 Mayıs itibariyle 905 TL seviyerlinde sabitlendi. Piyasalar Ramazan Bayramı öncesinde durgunlaşırken 1 Mayıs 17:00 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum araştırılıyor. Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair kaygıların devam ettiğini bildirdi. İşte, altın fiyatları canlı takip ekranı ve güncel rakamlar!

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