Güncel altın fiyatları 27 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken altın fiyatları rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.740 TL üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları son durum…
Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Alış satış değerleri yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ‘’27 Ağustos 2024 Salı bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 07.15 itibarıyla 2.740 TL liradan, cumhuriyet altını ise 17.539 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 740 liradan, çeyrek altın ise 4,384 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.740,4160
2.740,7220
ALTIN/ONS FİYATI
2.508,8700
2.509,2600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.384,6700
4.481,0800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.538,6600
17.869,5100
YARIM ALTIN FİYATI
8.741,81
8.962,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
17.538,43
17.870,41
ATA ALTIN FİYATI
18.498,30
18.963,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.499,83
1.951,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.532,72
2.677,57
GREMSE ALTIN FİYATI
44.984,00
45.594,00