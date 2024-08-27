Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Alış satış değerleri yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ‘’27 Ağustos 2024 Salı bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 07.15 itibarıyla 2.740 TL liradan, cumhuriyet altını ise 17.539 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.