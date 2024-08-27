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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı takip ekranı 27 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 27 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken altın fiyatları rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.740 TL üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 07:19 Güncelleme: 27.08.2024 - 08:13
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        1

        Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Alış satış değerleri yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ‘’27 Ağustos 2024 Salı bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 07.15 itibarıyla 2.740 TL liradan, cumhuriyet altını ise 17.539 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 2 bin 740 liradan, çeyrek altın ise 4,384 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.740,4160

        2.740,7220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.508,8700

        2.509,2600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.384,6700

        4.481,0800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        17.538,6600

        17.869,5100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        8.741,81

        8.962,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        17.538,43

        17.870,41

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        18.498,30

        18.963,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.499,83

        1.951,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.532,72

        2.677,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        44.984,00

        45.594,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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