Altının gram fiyatı, haftanın son işlem günü düşüşle başlamasının ardından kapanış saati 17.45 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı da düştü. İşte 29 Temmuz altın fiyatları bugün...
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in otomotiv hariç endüstri ürünlerinin ticaretine ilişkin anlaşmaya varmasının piyasaları olumlu yönde etkilediğini belirterek, Orta Doğu’da jeopolitik risklerin tırmandığını söyledi.
Ticaret savaşları endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatlarında belirsizliğe neden olduğunu vurgulayan Memiş, dolar endeksindeki dalgalanmaların da altının ons fiyatını etkilediğini kaydetti.
Altının ons fiyatının 1.217-1.237 dolar bandında sıkıştığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin takip edileceğini, altının gram fiyatında ise 189,00-192,60 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.
GRAM ALTIN FİYATI
190,63 TL
190,77 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.219,29
1.229,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
305,01 TL
311,91 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.262,00 TL
1.277,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
608,12 TL
623,81 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
1.220,05 TL
1.243,81 TL
ATA ALTIN FİYATI
1.258,18 TL
1.289,60 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
108,66 TL
108,74 Tİ
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