Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,2 değer kaybederek 1 Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1.785,1 doları görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.799 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerle artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.