Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan Salı yani haftanın ikinci iş gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Yaşanan dalgalanma sonrası, başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...