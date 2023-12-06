Altın fiyatları düşüş eğiliminde! İşte 6 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolar seviyelerine geldi. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Altının gramı, 5 Aralık Salı gününe yükselişle başlamasının ardından 1891 lira seviyesinden işlem gördü. Altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1886 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.878,82
1.879,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.006,11
3.072,28
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.022,94
2.023,18
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.024,44
12.251,54
YARIM ALTIN FİYATI
5.993,43
6.144,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.024,44
12.251,54
ATA ALTIN FİYATI
12.799,56
13.118,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.070,82
1.277,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.754,34
1.865,02