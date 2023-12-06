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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 6 Aralık 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüş eğiliminde! İşte 6 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolar seviyelerine geldi. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 08:13 Güncelleme: 06.12.2023 - 08:13
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Altının gramı, 5 Aralık Salı gününe yükselişle başlamasının ardından 1891 lira seviyesinden işlem gördü. Altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1886 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 6 Aralık 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.878,82

        1.879,07

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.006,11

        3.072,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.022,94

        2.023,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.024,44

        12.251,54

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.993,43

        6.144,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.024,44

        12.251,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.799,56

        13.118,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.070,82

        1.277,80

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.754,34

        1.865,02

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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