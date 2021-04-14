Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün, ABD'de açıklanacak bankaların finansal sonuçları ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.