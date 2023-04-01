ALTIN FİYATLARI 1 Nisan Cumartesi yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki piyasalar bugün kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Gram altın bin 200 lira üzerindeki seyrini korurken çeyrek altın ise 2 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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