Altında düşüş devam ediyor! 24 Mart 2024 altın fiyatları
Son zamanlarda yükselen altında, ibre döndü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altında düşüş devam etti en son 2 bin 225 TL'yi gördü. Fed ve Merkez Bankası faiz kararları altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. İşte, son gelişmelerin ardından 24 Mart canlı altın fiyatlarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Hafta sonu altın alıp satacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. Son zamanlarda hareketliliğini koruyan altın piyasası, açıklanan faiz kararlarından sonra düşüşe geçti. İşte "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştıranlar için 24 Mart canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altın, sonrasında 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise yatay seyrini korudu. 3 bin 656 TL'den işlem gören çeyrek şu anda 3 bin 560 TL.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.225,29
Satış: 2.225,80
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.164,96
Satış: 2.165,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.560,46
Satış: 3.639,19
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.098,67
Satış: 7.278,38
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.294,51
Satış: 16.710,86
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.307,30
Satış: 1.743,22
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.219,86
Satış: 2.372,78