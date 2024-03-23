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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Programı ödeme tarihleri Mart ayı 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak ve başvuru şartları nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Mart ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

        Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere, 12 aylık süreçte 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödeme yapılıyor. Buna göre; bir senelik ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve program sona erecek. Şimdi ise gözler Mart ayı ödemesine döndü. Peki, Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:52
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        Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere verilen ödemeleri içeriyor. Destekten yararlanan birçok aile Mart ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra ödemelere de çocuk desteği de dahil ediliyor. Peki, Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

        Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

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        ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

        1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

        3 çocuklu hanelere - 450 TL

        4 çocuklu hanelere - 550 TL

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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