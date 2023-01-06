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Gram altın 1.126 lira seviyesinde! 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,19 düşüşle günü 1.833 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.837 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi rekor kıran gram altın fiyatı 1.126 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Analistler, enflasyon ve resesyon endişeleri arasında ABD'den gelen makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını bildirdi.

    Dün açıklanan verilere göre ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 44,7'ye gerilerken, ADP özel sektör istihdamı 235 bin artarak öngörüleri oldukça geride bıraktı.

    İstihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği beklentileri artarken, para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a indi, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 seviyesine çıktı.

    Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte 6 Ocak 2023 altın fiyatları alış-satış rakamları...

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  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.126,92

    1.129,42

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.106,55

    1.106,72

    CANLI SPOT ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.839,57

    1.839,88

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları SON DAKİKA | 6 Ocak 2023 güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.771,12

    1.810,18

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
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