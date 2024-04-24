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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika düşüşte! 25 Nisan 2024 Perşembe anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Kapalıçarşı 25 Nisan 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı 2 bin 319 dolara geriledi. Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken gram altın fiyatı bugün saat 15.10 itibarıyla 2 bin 421 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:11
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        1

        Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

        Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

        Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 24 Nisan Çarşamba günü 2 bin 421 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 958 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.420,81

        Satış: 2.421,14

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.318,81

        Satış: 2.319,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN

        Alış: 3.873,33

        Satış: 3.958,66

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.493,31

        Satış: 15.786,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.721,91

        Satış: 7.916,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.493,31

        Satış: 15.786,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.423,95

        Satış: 16.839,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.331,25

        Satış: 1.751,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.258,90

        Satış: 2.385,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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