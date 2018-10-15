Altın fiyatları son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde özellikle yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 229 liranın üzerinden, çeyrek altın ise 375 liranın üzerinden işlem görüyor. Peki; bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 15 Ekim güncel altın fiyatları...