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Altın fiyatları, dolar kurundaki aşağı yönlü harektin de etkisiyle dün yakaladığı yükseliş yönündeki hareketin tersine düşüş trendine girdi. Saat 13.00 itibariyle altın fiyatlarındaki kayıp yüzde 1,5'i geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 26 Eylül altın fiyatları ve altın fiyatları ile ilgili uzman yorumu...