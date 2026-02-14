Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları toparlanıyor: 14 Şubat 2026 Cumartesi bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları toparlanıyor: 14 Şubat 2026 Cumartesi bugün gram ve çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor?

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 14 Şubat 2026 Cumartesi bugün altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 07:58 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:38
        1

        ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Şubat 2026 Cumartesi altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.075,01

        Satış: 7.075,98

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.039,33

        Satış: 5.044,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.320,01

        Satış: 11.569,22

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.280,04

        Satış: 46.135,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.647,00

        Satış: 48.220,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.569,27

        Satış: 23.138,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.280,04

        Satış: 46.135,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.151,34

        Satış: 49.430,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.014,98

        Satış: 5.308,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.668,59

        Satış: 7.008,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

