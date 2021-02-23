Altın fiyatları 23 Şubat Salı günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. En çok merak edilen rakamsal verilerin başında ise gram ve çeyrek altın fiyatları geliyor. Son iki hafta sert düşüş yaşanan gram altın fiyatları hafta başından itibaren toparlanmaya başladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...