Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.040,48 %0,85
        DOLAR 44,3566 %0,04
        EURO 51,4792 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.494,96 %1,86
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,09 %2,45
        BITCOIN 70.923,00 %1,23
        GBP/TRY 59,3975 %-0,18
        EUR/USD 1,1599 %-0,08
        BRENT 99,24 %-5,02
        ÇEYREK ALTIN 10.603,66 %1,71
        Altın fiyatları yükselişe geçti: Ortadoğu'daki gelişmeler piyasaları hareketlendirdi

        Altın fiyatları yükselişe geçti: Ortadoğu'daki gelişmeler piyasaları hareketlendirdi

        Altın fiyatları,Ortadoğu'daki gerilimlerin hafifleyeceğine yönelik beklentiler sebebiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 6 bin 491 liradan işlem görürken; çeyrek altın 11 bin 610 liraya, altının onsu ise 4 bin 551 dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın fiyatları yükselişe geçti

        Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 491 liradan işlem görüyor.

        Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 6 bin 382,7 liradan tamamladı.

        Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 820 liradan satılıyor.

        Altının onsu, yüzde 1,7 üstünde 4 bin 551 dolardan işlem görüyor.

        ALTINA 'JEOPOLİTİK' DESTEK

        Ortadoğu'daki gerilimlerin kısa vadede sona erebileceğine yönelik güçlü mesajlar sonrasında yüksek enflasyon endişelerinin hafiflemesi ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altında seyretmesi altın fiyatlarını destekledi.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

