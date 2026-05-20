Altın geriledi! 20 Mayıs 2026 bugün tam, çeyrek, gram altın ne kadar?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcıların gözü yeniden gram altın, çeyrek altın ve ons altın rakamlarına çevrildi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında sınırlı geri çekilme görülürken, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte 20 Mayıs 2026 canlı altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN FİYATI
6.539,8050
6.540,6840
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.457,60
4.458,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.460,8800
10.691,2000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.849,7800
42.640,3900
TAM ALTIN FİYATI
42.518,00
42.844,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.867,24
21.393,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
41.865,31
42.656,49
ATA ALTIN FİYATI
43.700,56
44.800,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.573,09
4.773,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.950,52
6.226,33
GREMSE ALTIN FİYATI
105.968,00
107.224,00