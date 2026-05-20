        Haberler Bilgi Ekonomi Altın geriledi! 20 Mayıs 2026 bugün tam, çeyrek, gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları takip ekranı

        Altın geriledi! 20 Mayıs 2026 bugün tam, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcıların gözü yeniden gram altın, çeyrek altın ve ons altın rakamlarına çevrildi. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında sınırlı geri çekilme görülürken, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte 20 Mayıs 2026 canlı altın fiyatlarında son durum…

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:54 Güncelleme:
        1

        Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve küresel risk iştahındaki değişim fiyatlamalarda etkili olurken, gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel rakamlar yatırımcıların gündeminde yer aldı. Peki, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü altın fiyatları kaç TL oldu, ons altın ne kadar? İşte merak edilen güncel tablo…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.539,8050

        6.540,6840

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.457,60

        4.458,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.460,8800

        10.691,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.849,7800

        42.640,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        42.518,00

        42.844,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.867,24

        21.393,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        41.865,31

        42.656,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.700,56

        44.800,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.573,09

        4.773,81

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.950,52

        6.226,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        105.968,00

        107.224,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Putin ve Xi bir arada
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Premier Lig'de şampiyon Arsenal!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil"
        "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
