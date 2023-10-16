Altın nedir, nerelerde kullanılır? Altın kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Parlak sarı görünümüyle yüzyıllar boyu medeniyetlerin vazgeçilemez metallerinden biri olan altın, tarihi süreçte en kıymetli metal olarak bilinmektedir. Doğada saf olarak bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi özellikleriyle pek çok alanda kullanılmaktadır. Altın nedir, nerelerde kullanılır? Altın kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Latincede “altın” anlamına gelen aurum kelimesine dayanan isim kökeniyle altın, insanlar tarafından kullanılan ilk saf metallerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihin neredeyse her döneminde meydana gelen savaşların sebebi bu elementtir. Altın nedir? Nerelerde kullanılır? Altın simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Altın Nedir?

Saf halde yumuşak, parlak, sarı renkli bir element olarak karşımıza çıkan altın, kolay işlenebilen bir yapıya sahiptir. Yumuşak, dövülebilir ve sünek bir metaldir. Metaller arasında en yumuşak ve kolay işlenebilen metal olarak bilinmektedir. Gümüş ve bakırdan sonra en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olan metaldir. Asitlere karşı oldukça dayanıklıdır; çok kararlıdır. Paslanmaz, kararmaz ya da matlaşmaz. Bu sebeple takı ve mücevher yapımında tercih edilir. Doğada saf olarak bulunabilir.

REKLAM

Altın Nerelerde Kullanılır?

Altının başlıca kullanım alanlarını takı ve yatırım sektörleri oluşturmaktadır. Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez metalidir. Kuyumculuk alanında genel olarak platin, bakır, gümüş ve paladyum gibi metallerle alaşımları kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek elektrik iletkenliği sebebiyle elektronik cihazlarda da tercih edilmektedir. Bilgisayarlarda, uzay araçlarında, elektronik cihazlarda ve uçak motorlarında kullanılmaktadır.

Altın Simgesi

Element “Au” harfleriyle ifade edilmektedir. Altın, sarı renk olan tek metaldir. Diğer metaller, ancak oksitlendikten veya kimyasallarla reaksiyona girdikten sonra sarı rengine kavuşabilmektedir.

Altın Sembolü

Element periyodik tabloda “Au” sembolüyle temsil edilmektedir. Nano ölçekteki altın parçacıkları endüstride katalizör olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra altının çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından süs eşyası olarak kullanıldığı bilinmektedir.

REKLAM

Altın Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 11. grubunda yer alan elementin atom numarası 79'dur.

Altın Kullanım Alanları

Elektrik ve elektronik sanayii

Uzay ve havacılık

İnşaat sektörü

Yiyecek ve içecek sektörü

Kuyumculuk

Potansiyometre

Altın suyu (Kral suyu)

Kaplama

Bilişim sektörü

Altın Özellikleri

Erime noktası 1064 derece, kaynama noktası 2856 derecedir.

Altın, kütle halinde mevcut olduğunda hafif kırmızımsı sarı renkte, yumuşak, parlak, yoğun, dövülebilir ve sünek bir metaldir. Ancak ince bir şekilde bölündüğünde siyah, mor veya yakut rengine dönüşür.

Nispeten reaktif değildir ve hava, nem veya asidik koşullar sebebiyle bozulmaya karşı dayanıklıdır. Asitler çoğu metali çözerken, altını çözmek için “kral suyu” adı verilen özel bir asit karışımı kullanılır.

Hindistan'da bazı yiyeceklerin üzerine altın tozu serpilir.

Astronot kasklarının üzerine UV radyasyonundan korunmak için altın bir katman (ince kaplama) yapılır.

Dünya çapındaki mücevherlerin %75'ini altın oluşturmaktadır.

Tıp alanında da kullanılır. Radyoaktif izotop Au-198, tümörün tedavisinde kullanılmaktadır.

Diş hekimleri bazen dolgularda altın alaşımları kullanmaktadır.

Her yıl yaklaşık 1500 ton altın çıkarılıyor. Bunun yaklaşık üçte ikisi Güney Afrika'dan, geri kalanının çoğu ise Rusya'dan gelmektedir.

Altın toksik değildir ancak üretiminin %80'den fazlası siyanürle gerçekleştirilmektedir. Siyanür de oldukça zehirli bir madde olarak kabul edilir.

Deniz suyu 1 milyon tonda 4 gram altın içermektedir. Ayrıca, kurşun ve bakır minerallerinde, volkanik kuvarslarda, kumlu akarsu yataklarında da altın bulunmaktadır; saf ya da bileşik halde bulunabilir.

Hesaplamalara göre ise bugüne kadar çıkarılan altın miktarı 200.000 ton civarındadır.

ÖNERİLEN VİDEO