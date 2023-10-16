Altın nedir, nerelerde kullanılır? Altın kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Parlak sarı görünümüyle yüzyıllar boyu medeniyetlerin vazgeçilemez metallerinden biri olan altın, tarihi süreçte en kıymetli metal olarak bilinmektedir. Doğada saf olarak bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi özellikleriyle pek çok alanda kullanılmaktadır. Altın nedir, nerelerde kullanılır? Altın kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Latincede “altın” anlamına gelen aurum kelimesine dayanan isim kökeniyle altın, insanlar tarafından kullanılan ilk saf metallerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihin neredeyse her döneminde meydana gelen savaşların sebebi bu elementtir. Altın nedir? Nerelerde kullanılır? Altın simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Altın Nedir?
Saf halde yumuşak, parlak, sarı renkli bir element olarak karşımıza çıkan altın, kolay işlenebilen bir yapıya sahiptir. Yumuşak, dövülebilir ve sünek bir metaldir. Metaller arasında en yumuşak ve kolay işlenebilen metal olarak bilinmektedir. Gümüş ve bakırdan sonra en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olan metaldir. Asitlere karşı oldukça dayanıklıdır; çok kararlıdır. Paslanmaz, kararmaz ya da matlaşmaz. Bu sebeple takı ve mücevher yapımında tercih edilir. Doğada saf olarak bulunabilir.
Altın Nerelerde Kullanılır?
Altının başlıca kullanım alanlarını takı ve yatırım sektörleri oluşturmaktadır. Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez metalidir. Kuyumculuk alanında genel olarak platin, bakır, gümüş ve paladyum gibi metallerle alaşımları kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek elektrik iletkenliği sebebiyle elektronik cihazlarda da tercih edilmektedir. Bilgisayarlarda, uzay araçlarında, elektronik cihazlarda ve uçak motorlarında kullanılmaktadır.
Altın Simgesi
Element “Au” harfleriyle ifade edilmektedir. Altın, sarı renk olan tek metaldir. Diğer metaller, ancak oksitlendikten veya kimyasallarla reaksiyona girdikten sonra sarı rengine kavuşabilmektedir.
Altın Sembolü
Element periyodik tabloda “Au” sembolüyle temsil edilmektedir. Nano ölçekteki altın parçacıkları endüstride katalizör olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra altının çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından süs eşyası olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Altın Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 11. grubunda yer alan elementin atom numarası 79'dur.
Altın Kullanım Alanları
Altın Özellikleri