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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN REKOR KIRDI! Son dakika altın fiyatları 27 Kasım alış - satış tablosu| Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın haftaya yükselişle başladı! 27 Kasım Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 27 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Gram altın rekor yükselişle 1890 lira sınırında seyrediyor. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira üzerini gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Kasım alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 08:03 Güncelleme: 27.11.2023 - 08:03
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        1

        Altın fiyatları 27 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yeni rekorla başladı. Gram altın 1870 lira seviyesinde çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 60 lira seviyesinde seyrediyor. Rakamlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları 27 Kasım alış ve satış tablsou...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.869,34

        1.869,63

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.008,70

        2.008,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.990,94

        3.056,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.963,76

        12.189,96

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.963,19

        6.113,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.963,76

        12.189,96

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.494,34

        12.805,59

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.055,75

        1.252,73

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.729,80

        1.828,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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