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Altın fiyatları 27 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yeni rekorla başladı. Gram altın 1870 lira seviyesinde çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 60 lira seviyesinde seyrediyor. Rakamlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları 27 Kasım alış ve satış tablsou...