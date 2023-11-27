Altın haftaya yükselişle başladı! 27 Kasım Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 27 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Gram altın rekor yükselişle 1890 lira sınırında seyrediyor. Çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira üzerini gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları 27 Kasım alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 27 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yeni rekorla başladı. Gram altın 1870 lira seviyesinde çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 60 lira seviyesinde seyrediyor. Rakamlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları 27 Kasım alış ve satış tablsou...
GRAM ALTIN FİYATI
1.869,34
1.869,63
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.008,70
2.008,94
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.990,94
3.056,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.963,76
12.189,96
YARIM ALTIN FİYATI
5.963,19
6.113,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.963,76
12.189,96
ATA ALTIN FİYATI
12.494,34
12.805,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.055,75
1.252,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.729,80
1.828,34