Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Kasım verileri
Altın fiyatları 17 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Hafta içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdüren gram altın bugün yani Cuma günü 1830 lira üzerinde işlem görüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları zirvede kapatıyor. Bugün gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1830 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 17 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.832,29
1.832,58
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.986,34
1.986,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.931,66
2.996,27
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.726,64
11.948,44
YARIM ALTIN FİYATI
5.845,00
5.992,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.726,64
11.948,44
ATA ALTIN FİYATI
12.264,22
12.575,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.035,13
1.231,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.696,32
1.796,92