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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN ZİRVEDE! Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Kasım alış - satış tablosu| Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Kasım verileri

        Altın fiyatları 17 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Hafta içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdüren gram altın bugün yani Cuma günü 1830 lira üzerinde işlem görüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 08:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:15
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        1

        Altın fiyatları zirvede kapatıyor. Bugün gün içerisinde altın alım satımı yapıcaklar "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 1830 lira üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 17 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.832,29

        1.832,58

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.986,34

        1.986,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.931,66

        2.996,27

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.726,64

        11.948,44

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.845,00

        5.992,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.726,64

        11.948,44

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.264,22

        12.575,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.035,13

        1.231,22

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.696,32

        1.796,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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