Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz detayları netleşiyor. Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak şirket, halka arz büyüklüğünü 1.8 milyar TL olarak açıkladı. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, BİST kodu ve daha fazlası...