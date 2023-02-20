AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 110 bin lira, en yüksek 1 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artarak 1 milyon 110 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 373 milyon 204 bin 729,27 lira, işlem miktarı ise 4.811,96 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 429 milyon 811 bin 316,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.098.000,00 1.841,90 En Düşük 1.110.000,00 1.825,50 En Yüksek 1.150.000,00 1.859,00 Kapanış 1.110.000,00 1.853,00 Ağırlıklı Ortalama 1.122.022,52 1.831,45 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.373.204.729,27 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.811,96 Toplam İşlem Adedi 155