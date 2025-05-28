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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alvaro Morata'dan kutlama açıklaması: Ayrılmak zorunda kaldım! - Galatasaray Haberleri

        Alvaro Morata'dan kutlama açıklaması: Ayrılmak zorunda kaldım!

        Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkmamıştı. İspanyol golcü sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:44
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        Morata'dan kutlama açıklaması!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı geçtiğimiz hafta sonu pazar akşamı Yenikapı'da ihtişamlı bir gösteri ile kutladı.

        Alvaro Morata'nın kutlamalardan erken ayrılması gündeme oturmuştu. Yıldız futbolcudan günler sonra açıklama geldi.

        İşte Morata'nın açıklaması:

        "Tüm harika Galatasaray taraftarlarına, Bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası! Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım. Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk’a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!"

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