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        Haberler Gündem Güncel Alzeheimer hastası kadın kayıp | Son dakika haberleri

        Alzeheimer hastası kadından haber yok

        Bolu'nun Gerede ilçesinde alzeheimer hastası Saime Ayer'den dün akşamdan beri haber alınamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:46
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        Alzeheimer hastası kadın kayıp
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        Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Akçaşar köyünde yaşayan Saime Ayer'den (72) dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede Bolu AFAD 4 personel 2 araç ve 1 drone, Gerede jandarması 10 personel, 3 araç ile arama çalışmalarına başladı.

        Ekiplerin, köy ve çevresinde arama çalışması devam ediyor.

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