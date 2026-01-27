Habertürk
        Amatör denizciliğe 47 milyon lira destek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amatör Denizci Uygulamaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan uygulama eğitimi protokolü sayesinde 2025 yılı için elde edilen 47 milyon lira gelir 80 yelken kulübü arasında paylaştırıldı" ifadelerini kullandı

        Giriş: 27.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:41
        Amatör denizciliğe 47 milyon lira destek
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amatör Denizci Uygulamaları hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, uygulama eğitimlerinin amatör denizciliği daha bilinçli ve daha sistemli bir yapıya kavuşturduğunu vurgulayarak, “Amatör denizcilik kültürünü güçlendirmek, denize erişimi artırmak ve bu alandaki farkındalığı büyütmek için teorik eğitimlere online ve pratik eğitimlere deniz ortamında teknelerde devam ediyoruz. Bu eğitimlerle birlikte vatandaşlarımızın denizle buluşmasını kolaylaştırıyor, amatör denizciliği daha yaygın bir hale getiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Yelken Federasyonu’na 47 Milyon Liralık Katkı

        Türkiye Yelken Federasyonu ile yürütülen süreç kapsamında kulüplerin de desteklendiğini belirten Uraloğlu, “Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında yapılan uygulama eğitimi protokolü sayesinde 2025 yılı için elde edilen 47 milyon lira gelir 80 yelken kulübü arasında paylaştırıldı. Bu kaynak, yelken kulüplerimizin altyapı ve ekipman ihtiyaçları başta olmak üzere amatör denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılacak.” dedi.

        Uraloğlu ayrıca, uygulama eğitimlerinin daha fazla noktada sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Denizciliği yalnızca bir sektör değil, aynı zamanda bir kültür olarak görüyoruz. Bugünün amatör denizcisi olan çocuk ve gençlerimizin ileride Türk denizcilik sektörüne ciddi anlamda kalifiye bir insan kaynağı olacağına inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bu anlayışla eğitimlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

        17 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” ile amatör denizcilik alanındaki uygulamaların yeniden düzenlendiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yeni yönetmelik; belge türlerinden cezalara, eğitimden denklik esaslarına kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler getiriyor. Tekne boyuna göre yetki sistemini devreye alarak amatör denizciliği disipline ediyoruz. Eğitim süreçlerini güçlendiriyor, dijitalleşmeyi yaygınlaştırıyoruz.” dedi.

        Belge Sistemi Yeniden Düzenlendi

        Yeni yönetmelikle, tek tip Amatör Denizci Belgesi uygulamasının sona erdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, artık iki ayrı belge verileceğini ifade etti. Uraloğlu, “ ‘ADB 10’, 10 metreye kadar özel tekneler için, ‘ADB 24’ ise 24 metreye kadar özel tekneler için geçerli olacak. Mevcut belge sahiplerinin kazanılmış hakları korunacak; ancak belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmesi için beş yıl içinde tek sefere mahsus sadece teorik eğitim almaları gerekecek." açıklamasında bulundu.

        “24 Metreden Büyük, Kamaralı ve Özel Kullanıma Yönelik Yatlar da Personel Donatımı Açısından Ticari Yatlar Gibi Değerlendirilecek”

        Yeni düzenlemeyle özel yat kavramının da ilk kez yönetmelikte açıkça tanımlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “24 metreden büyük, kamaralı ve özel kullanıma yönelik yatlar da denetim ve personel donatımı açısından ticari yatlar gibi değerlendirilecek. Bu sayede denizlerimizdeki seyir emniyeti artırılacak, insanımızın can emniyeti korunacak.” şeklinde konuştu.

        Eğitimler Uzatıldı, Sınav Süreçleri Güncellendi

        ADB 24 için teorik ve uygulama eğitimlerinin sürelerinin de artırıldığını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Eğitimi tamamlayan adaylar için sınav tekrarı hakkı en az bir gün ara ile tanındı. 18 yaş altı ADB 10 sahipleri, sadece yanlarında ADB 10 sahibi yetişkin varsa tekne kullanabilecek. Özel tekne sahiplerinin eş ve çocuklarına vereceği yetki yazılarında noter onayı aranmayacak. Bağlama kütüğü ruhsatı ve sicil belgeleri çevrimiçi doğrulanabiliyorsa fiziki belge sunulması istenmeyecek ve böylece denetimlerde tekne sahipleri açısından idari yaptırım doğurabilecek uygulamaların önüne geçilecek. Son iki yılda alınmış “sürücü/gemiadamı olur” ibareli sağlık raporları geçerli sayılacak. Yabancı ülkelerden alınan özel tekne belgelerine denklik ve doğrulama süreci getirildi. Ayrıca bu düzenlemeler ile vatandaşların yurtdışında tekne kullanmasının önü açılacaktır. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 6 ay ertelenerek hem dijital sistemlerin uyumu hem de paydaşlara uyum süresi tanındı.”

        "Hayat kurtarıyor" denmişti! Hiçbir faydası yokmuş...

        Trump'ın günde 2 aspirin alışkanlığı...Sosyal medyada hızla yayılan "kalp krizi geçiriyorsanız bu hareket hayat kurtarır" videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ancak Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bu tür taktiklerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını vu...
