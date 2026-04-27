Amed'de Sertaç Küçükbayrak dönemi!

Kağıthane'de barışmak için eski sevgilisini gasbettirmek isteyen şüpheli: Kurtarıyormuş gibi yapacaktım

İstanbul Kağıthane'de Elifnur A., aracına binmek istediği sırada gasp girişimine uğradı. Olayı eski sevgilinin "barışmak" amacıyla yaptırdığı ortaya çıktı. Eski sevgili ve gaspçı tutuklandı. Eski sevgili ifadesinde, "Benim niyetim kesinlikle kız arkadaşıma zarar vermek değil aksine kendisinin benimle konuşmasını sağlamaktı. Bu sebeple arkadaşım Y.A. ile aramızda bu şakayı planlayarak böyle bir eylem gerçekleştirdik. Yaptığımız eylem bir şakadan ibarettir" dedi