Amed Sportif Faaliyetler’de Mesut Bakkal dönemi bitti!

Trendyol 1. Ligde 37. haftada oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum FK maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Amed Sportif Faaliyetler’de 16 Şubat 2026 tarihinde Sinan Kaloğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal 11 maça çıktı. Bu maçların 6’sı galibiyetle sonuçlanırken 4’ü beraberlik, 1’i ise mağlubiyetle sonuçlandı. Öte yandan Bakkal yönetiminde Amed Sportif Faaliyetler, son 4 maçta hiç galibiyet alamadı.