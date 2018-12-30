Anadolu Efes: 104 - Pınar Karşıyaka: 76
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 8, Micic 10, Simon 9, Motum 25, Dunston 2, Beaubois 17, Metecan Birsen 11, Birkan Batuk, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 12, Buğrahan Tuncer 4, Yiğitcan Saybir 4
Pınar Karşıyaka: Walker 7, Erdi Gülaslan, Henry 15, Chatman 2, Marei 12, Berk Uğurlu 13, Egemen Güven 12, Gailius 2, İlkan Karaman 10, Görkem Doğan 1, Berke Aygündüz 2
1. Periyot: 33-8
Devre: 58-33
3. Periyot: 84-55
Bu sonuçla ev sahibi takım 9. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ise 8. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 16-0'lık seri yakalayarak Pınar Karşıyaka karşısında 5. dakikayı 16-2 önde geçti. Çeyrek boyunca sert savunmasıyla ön plana çıkan lacivert-beyazlılar, hızlı hücumların yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle ilk periyodu 25 sayı farkla 33-8 önde bitirdi.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Anadolu Efes, Metecan Birsen'in sayılarıyla 13. dakikada farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 40-11. Pınar Karşıyaka, skor avantajıyla rotasyona giden ev sahibi ekip karşısında İlkan Karaman, Walker ve Marei'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalıştı. Beaubois, Motum ve Simon ile oyunun kontrolü yeniden eline alan lacivert-beyazlılar, devreyi 58-33 üstün kapattı.
İkinci yarıda Motum, Doğuş Balbay ve Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, İzmir temsilcisinin farkı kapatmasına izin vermedi. Oyundan düşen Pınar Karşıyaka karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 84-55 üstün gitti.
Mücadelenin dördüncü periyoduna Beaubois'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 89-55. Kalan sürede farkı koruyan lacivert-beyazlılar, maçı 104-76 kazandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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