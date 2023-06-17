Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL Anadolu Efes bir kez daha şampiyon oldu! Pınar Karşıyaka'yı yendiler, 16. kez zirvedeler!
ABONE OL

Anadolu Efes bir kez daha şampiyon oldu!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Pınar Karşıyaka'yı 83-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve 16. şampiyonluğunu elde etti!

Anadolu Efes bir kez daha şampiyon oldu! Pınar Karşıyaka'yı yendiler, 16. kez zirvedeler!
HABERTURK.COM / AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK KAZANAN ANADOLU EFES

Bu sezona kadar ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, daha önce 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarını şampiyonluğa tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin 10, basketbol şubesini daha önce kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon 4. kez play-off finalinde mücadele eden Pınar Karşıyaka, daha önce 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu Efes Pınar Karşıyaka play-off finali 3. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maçı ne zaman?
Ja Morant'e 25 maç ceza!
BASKETBOL NBA yıldızına dev ceza!
Ufuk Sarıca'dan hakem uyarısı
BASKETBOL Ufuk Sarıca'dan hakem uyarısı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ı yıktı
BASKETBOL Potanın Perileri galibiyetle tanıştı
Anadolu Efes, 16. şampiyonluk için sahaya çıkıyor
BASKETBOL Anadolu Efes 16. şampiyonluk peşinde
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık!
BASKETBOL A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlık!
Anadolu Efes'ten şampiyonluk yolunda dev adım!
BASKETBOL Şampiyonluk yolunda dev adım!
Ergin Ataman: Şampiyon ayrılmak istiyorum
BASKETBOL Ergin Ataman: Şampiyon ayrılmak istiyorum
Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!
BASKETBOL Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!
Anadolu Efes Pınar Karşıyaka play-off final 2. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Efes Karşıyaka basketbol maçı...
BASKETBOL A.Efes P.Karşıyaka play-off final maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.