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Anadolu Efes bir kez daha şampiyon oldu! Pınar Karşıyaka'yı yendiler, 16. kez zirvedeler!

HABERTURK.COM / AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK KAZANAN ANADOLU EFES

Bu sezona kadar ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, daha önce 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarını şampiyonluğa tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin 10, basketbol şubesini daha önce kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon 4. kez play-off finalinde mücadele eden Pınar Karşıyaka, daha önce 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.