Anadolu Efes'e Shane Larkin şoku!

Anadolu Efes, Shane Larkin'in sakatlığı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tecrübeli oyununcunun sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalacağı duyuruldu.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması:

"Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat Kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen Kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir.

REKLAM

Başantrenörümüz Pablo Laso'nun konuyla ilgili görüşleri ise şu şekildedir:

"Tahmin edileceği gibi bu, takımımız için zor bir durum. Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum.

Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak oyuncularımızın sakatlık süreçleriyle ilgili gelişmeleri resmi iletişim mecralarımızdan paylaştığımızı hatırlatıyor, taraftarlarımızdan da spekülatif yorumlar yerine bu bilgilendirmeleri takip etmelerini rica ediyoruz."