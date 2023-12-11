Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı için beklenen gün geldi çattı. Ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alan ve liderliği elinde bulunduran Anadolu Efes, sahasında 8 galibiyet 2 yenilgi ile 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hakkında detaylar...

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ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?



Bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesi beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.



Karşılaşmanın biletleri ise; Tribün T1 380,00 ₺ ve Tribün T3 110,00 ₺ olarak belirlendi.