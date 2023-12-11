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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Potada dev derbi: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor! Canlı yayın bilgileri...

        Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın kapanış mücadelesi dev bir derbiye sahne olacak. Lider Anadolu Efes, sahasında en yakın takipçilerinden ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı, kadrolar ve her iki takımın kadrolarına dair bilgileri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:48
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        Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı için beklenen gün geldi çattı. Ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alan ve liderliği elinde bulunduran Anadolu Efes, sahasında 8 galibiyet 2 yenilgi ile 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hakkında detaylar...

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        ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesi beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmanın biletleri ise; Tribün T1 380,00 ₺ ve Tribün T3 110,00 ₺ olarak belirlendi.

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        ANADOLU EFES KADROSU

        Ante Zizic - 26 yaş

        Beaubois Rodrigue - 35 yaş

        Elijah Bryant - 28 yaş

        Erten Gazi - 26

        Darius Thompson - 28

        Tyrique Jones - 26

        Ercan Osmani - 25

        Will Clyburn - 33

        Derek Willis - 28

        Burak Yildizli - 29

        Erkan Yilmaz - 25

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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