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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

        Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, F.Bahçe Beko'yu konuk edecek!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

        Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak

        Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.

        Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

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