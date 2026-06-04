Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:35 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak
Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.
Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
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