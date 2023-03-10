Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv basketbol maçı için artık saatler kaldı. THY EuroLeague'de hafta itibariyle ve maç eksiğiyle 10. sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında yeni bir galibiyet serisine başlamak için Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya geliyor. İşte, Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ile ilgili bilgiler...