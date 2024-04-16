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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes play-off şansını kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes play-off şansını kaybetti!

        Anadolu Efes ilk üç çeyreğini önde tamamladığı EuroLeague play-in maçında sahasında Virtus Bologna'ya 67-64 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonucun ardından play-off şansını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:31
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        Anadolu Efes play-off şansını kaybetti!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-in maçında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'ya 67-64 mağlup oldu.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ne veda etti. İtalya ekibi ise İspanya'nın Baskonia takımı ile play-in aşamasında bir müsabaka daha yapacak. Bu karşılaşmanın kazananı, play-off oynama hakkı elde eden son takım olacak.

        Kapalı gişe oynanan maçın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Anadolu Efes, Will Clyburn'ün oyuna ağırlığını koymasıyla dış atışlardan üst üste sayılar bulmaya başladı. Lacivert-beyazlı ekibin mücadeledeki ilk 17 sayısını ABD'li oyuncu Clyburn kaydetti. Ercan Osmani ile de pota altını iyi kullanan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 23-12. Kalan bölümde Virtus Segafredo Bologna, 8-0'lık seri yakalayarak farkı azaltmasına rağmen lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.

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        İkinci çeyrekte savunmasını iyice sertleştiren ve skor üretmeye devam eden Virtus Segafredo Bologna, 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 27-28. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde toparlanan Anadolu Efes, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.

        Üçüncü periyotta İtalya temsilcisi, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skor üretti. Anadolu Efes ise Larkin'in kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 50-48 önde girdi.

        Müsabakanın dördüncü ve son periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hücumda fazla etkili olamayan ve serbest atış çizgisinden sayı bulabilen Anadolu Efes'e pota altı ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle yanıt veren Virtus Segafredo Bologna, 37. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 57-64. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in kaydettiği sayılarla son bölümde farkı 3'e çekti: 61-64. Bitime 11 saniye kala Lundberg ile 3 sayı çizgisinin gerisinden çok kritik bir basket üreten İtalya ekibi, karşılaşmadan 67-64 galip ayrıldı.

        Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Will Clyburn, bu mücadelede kaydettiği basketlerle THY Avrupa Ligi'nde 3 bin sayı barajını aştı.

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