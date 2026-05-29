        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes, Türk Telekom'u geçerek yarı finale yükseldi!

        Anadolu Efes, Türk Telekom'u geçerek yarı finale yükseldi!

        Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 21:37 Güncelleme:
        Anadolu Efes yarı finale yükseldi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

        Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

        Maç karşılıklı sayılarla başlarken Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. İki takımın da top kayıpları yaptığı bölümün ardından Anadolu Efes, Şehmus Hazer'in üç sayılık basketiyle 14-13 öne geçti. Kalan bölümde etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 17-16 üstün tamamladı.

        İkinci periyoda PJ Dozier'in üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, farkı 4'e (21-17) kadar çıkardı. Ribauntlardaki başarısını hücumda skora dönüştüren Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 44 saniye kala beraberliği yakaladı: 24-24. Son bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 37-31 önde girdi.

        Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (41-31) çıkardı. Ev sahibi ekibin farkı kapatma çabalarına rağmen Anadolu Efes, üstünlüğünü korudu ve son 10 dakikaya 7 sayılık avantajla (61-54) gitti.

        Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türk Telekom, 11-0'lık seriyle skorda öne geçti: 65-61. Anadolu Efes, maçın bitime 4 dakika 12 saniye kala 2 sayıya (67-65) indirdi. Smith ve Simonovic'in sayılarına Larkin ve Beaubois ile cevap veren konuk ekip, son bölümde 3 sayılık avantaj (73-70) yakaladı. Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

        İlk maçı da 86-75 kazanan Anadolu Efes, seriyi de 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
