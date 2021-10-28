Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

THY Euroleague'in 7. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 8 kez parkeden galip ayrılırken, Zalgiris ise 10 kez rakibi mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadelelerde İstanbul'da Efes 89-62, Litvanya'da da Zalgiris 89-73'lük skorla kazanmıştı.

