Anadolu Grubu, Londra’da yatırımcılarla buluştu  

Çeşitlendirilmiş iş portföyüyle Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Anadolu Grubu (AGHOL), Londra’da düzenlediği, ilk Yatırımcı Günü etkinliğinde uzun vadeli yol haritasını ve büyüme hedeflerini Vizyon 2035 kapsamında yatırımcılarıyla paylaştı.

Yatırımcı Günü'nde Anadolu Grubu’nun, 20 ülkede faaliyet gösteren, 1 milyardan fazla tüketiciye ulaşan, Türkiye merkezli, tüketici odaklı küresel bir yapıya dönüşüm hikayesi anlatıldı. Ayrıca, Grubun dayanıklılığını ve çevikliğini artırmaya, disiplinli portföy ve finansal yönetimini sağlamaya, nitelikli büyümenin hızlandırılmasına ve tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmeye yönelik stratejileri paylaşıldı.

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'BÖLGESEL LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Anadolu Grubu’nun halka açık şirketleri olan AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Migros (MGROS), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU) ve Adel Kalemcilik (ADEL)’in üst düzey yöneticileri katılımcılara; iş gündemi, sektör bazlı öngörüler ve Anadolu Grubu’nun uzun vadeli vizyonuyla uyumlu yatırım öncelikleri gibi konularda bilgi verdi.