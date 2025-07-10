Anadolu Grubu’na 7 ödül

Anadolu Grubu, Extel’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en iyi yönetim ekiplerini değerlendiren anketinin sonuçlarına göre “Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler” kategorisinde toplam 7 ödül aldı. Bu yıl, 1268 şirketten 3164 CEO, CFO ve IRO’nun değerlendirildiği araştırmada, toplam 1082 şirketten 2203 profesyonel oy verdi. Araştırma sonucunda; Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır “En İyi CEO”, Mali İşler Başkanı Onur Çevikel “En İyi CFO” ödülüne layık görüldü. AG Anadolu Grubu Holding, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı”, “En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi”, “En İyi Yatırımcı/Analist Günü” ve “En İyi ESG Programı” ödüllerinin sahibi oldu. Anadolu Grubu Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Çolakoğlu da “En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli” ödülünü aldı.